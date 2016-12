BOK-MORO: Alvin Guggedal og Oliver Oxaal Bastlien (bildet over) er ofte innom på biblioteket. Her har dei det morosamt med ei bok om bilar. (Foto: Edd Meby)

Rekordbesøk på biblioteket

39 000 har vore innom dørene hittil i år.

På same tid i 2015 var talet 33 000.

I 2014 var det 32 000 besøkande.

I 2013 var det 26 000.

Ikkje rart biblioteksjef Ingunn Kalvik er godt fornøgd:

– Dette viser at vi får resultat av det målretta arbeidet vi gjer. Det er heilt fantastisk å sjå dei besøkstala vi har nå.

Det er fleire forklaringar på auken dei siste åra.

– Det eine er betre lokaler. Sidan vi flytta frå dei gamle lokala over brannstasjonen har vi sett ein klar auke i besøket. Der hadde vi 284 kvadratmeter, her har vi 450. Då var vi litt utilgjengeleg i andre etasje. Nå ligg vi på gateplan, i hjarta av byen, og det er lettare for folk å bare kome innom. Då blir det mykje meir liv og røre på biblioteket enn før, meiner Kalvik, som har jobba ved biblioteket sidan 1993, og veit kva ho snakkar om.

