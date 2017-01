RAS: Politiet opplyser at vegbanen raskt blei rydda etter steinraset i Varstadtunnelen. (Arkivfoto)

Steinras i Varstadtunnelen

Politiet opplyser at ingen blei skada.

19. januar 2017 kl. 08:14 av av Even Emberland

Like før klokka 01 natt til torsdag varsla politiet sin operasjonssentral i Haugesund at det har gått eit lite steinras i ein av tunnellane på Fylkesveg 520 på veg inn til Sauda. Operasjonsleiar Oddvar Olsen opplyser torsdag morgon at raset skal ha skjedd i Varstadtunnelen. Det er den første tunnelen etter Svandalsfossen, om ein køyrer frå Sauda.

– Ingen er skada, men det ligg stein i vegbanen ved innkøyring til tunnel, opplyser politiet på Twitter.

Ein dryg time etter at politiet melde om steinraset, varsla operasjonssentralen at vegbanen er rydda.