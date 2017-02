PÅ POLITIKARANE SITT BORD: Onsdag vil dei politiske partia signalisere si haldning til nedlegging av Risvoll skule når formannskapet startar behandlinga av omorganisering av Sauda kommune. (Arkivfoto: Even Emberland)

Ingen kuttalternativ

22. februar 2017 kl. 08:00 av av Frank Waal

Rådmannen har lagt fram eit forslag til omorganisering av Sauda kommune som på sikt skal gi 9,6 millionar kroner i årlege innsparingar. 5,1 millionar kroner av dette beløpet skal ifølge rådmannen sparast inn ved å legge ned Risvoll skule, og overflytte elevane til Fløgstad skule og Austarheim skule.

Då rådmannen opplyste om dette forslaget tidlegare i vinter, meinte han at ei nedlegging av ei avdeling innan helse og omsorg var alternativet dersom politikarane ikkje vil legge ned Risvoll skule. Fleirtalet av politikarane i kommunestyret har gått til val på at dei ikkje ønsker å legge ned Risvoll skule. Alternative innsparingar er derfor eit aktuelt diskusjonstema blant dei politiske partia i Sauda.

– Eg har ikkje presentert eit alternativ fordi eg meiner det er eit mykje dårlegare alternativ å legge ned ei avdeling for eldre. Dei må då få eit tilbod heime, som igjen kan bety at me må tilsette fleire i heimetenesta. Legg ein ned Risvoll skule vil ein framleis kunne tilby eit godt skuletilbod, seier rådmann Wictor Juul til Ryfylke.

