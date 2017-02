Heder til unge talenter

23. februar 2017 kl. 15:31 av av Edd Meby

Det er gruppene i idrettslaget sjølv som kjem med kandidatar.

– Dette er forbilder som alletid gjer sitt beste og representerer klubben på ein god måte, sa Stig Birkeland frå G-sport i Sauda då han delte ut prisane, som er eit gavekort på 1 000 kroner.

Desse fekk pris, her med begrunninga frå gruppene:

Friidrett: «Ingeborg Frøystad er en positiv og treningsvillig utøver som sprer glede og munterhet rundt seg. Hun stiller alltid opp og har i løpet av 2015-2016 tatt både Friidrett for barn kurs og Trener 1 kurs. I gjennom 2016 sesongen har hun vært hjelpetrener for de minste og har fullført praksisperioden for trener 1. Ingeborg er også påtroppende styremedlem i gruppen. Hun har i 2016 sesongen også tatt 3 medaljer i Kretsmesterskapet, en gull, en sølv og en bronse. Ingeborg er et viktig element i kulturbyggingen i Friidrettsgruppen og fremstår som en flott representant for Sauda IL.»

Alpint: «Kaya Dirksen er alltid blid og fremstår som et forbilde for de yngre. Hun er arbeidsom og er veldig treningsvillig. Kaya er alltid positiv og bidrar til et godt miljø på treningene. I tillegg til alpint har også Kaya vært aktiv i orientering og friidrett. Sesongen 2015-2016 har Kaya kjørt alle renn med gode resultater. I tillegg deltok hun på en kvalikrenn ECO cup og på Hovedlandsrennet (NM 15-16 år) i Bjorli. Resultater Kaya oppnådde er i Hovden 2. plass Hovden KM Super kombi, 2. plass SG. Haukeli 2. plass i KM SSL (kretsmester Agder & Rogaland), 5. plass KM SL. Sauda 2. plass SSL i Saudarennet.»

Langrenn: «Jone B. Øverland er en av gruppas mest ivrige 14-åringer, som alltid stiller opp på trening. Han bidrar til at langressgruppa sin ungdomsgjeng har e godt kunkurranse- og sosialt miljø. Jone bidrar også til at alle i ungdomsgruppa har en fin utvikling, da han er en viktig sparringspartner for de andre. Han har den siste sesongen vært en god representant for Sauda utad o deltatt på en rekke arrangement både på ski og rulleski med ok resultater. Han hjelper også til i Slettedalen med løyper og lignende.»

Fotball: «Eirik Birkeland (17) har tross sin unge alder allerede har etablert seg som en fast og viktig spiller på A-laget. Han viser gode holdninger både på og utenfor banen, og er en spiller som har hatt en stor utvikling både taktisk og teknisk. Han er en god lagspiller som evner å «se» sine lagkamerater.»

Håndball: «Maideh Ihrari å spille håndball for 10 måneder siden på et eldre lag. Hun startet på jenter 11 inneværende sesong. Maideh er en dyktig allround spiller som viser stort potensiale til å både vær keeper og utespiller. Hun er aktiv, tåler en trøkk og viser vilje til å bli flink i det hun starter med. Hun er rask, får med seg laget, skyter hardt og målrettet. Hun sprer glede og latter på trening, og bidrar til et godt miljø.»