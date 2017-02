GOD TONE: Både dei tilsette, her ved tillitsvald Kjetil Mæhle (nummer to frå venstre), Hans Werdal Tveit, Lene Olsen Håheimsnes og Tore Bjørstad, og leiinga er godt fornøgde med at samtlige ved Djuvik Maskinering frå og med i går var tilbake i full jobb. Det er brørne Jan Harald Djuvik (til venstre) og Bjørn Idar Djuvik (til høgre) som eig bedrifta. (Foto: Even Emberland)