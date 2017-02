Fjordhotellet ute for sal

27. februar 2017 kl. 16:09 av av Frank Waal

Sauda Fjordhotell er lagt ut for sal, etter at eigarane av bygget slo eigedomsselskapet konkurs.

Prisantydinga på bygget er sett til 4,8 millionar kroner. Det er Eiendomsmegler 1 som står for salet og i følge annonsa blir bygget selt fullt møblert, minus nokre måleri som ikkje følger med i handelen.

Det blir opplyst i annonsa at bygget er eit konkursbo og at det blir selt utan at det følger med ein leigeavtale for bygget.

I tillegg til 26 hotellrom følger det også med ni enkle hytter som ble oppført på slutten av 80-talet. Sjølve hotellbygningen er frå 1913.