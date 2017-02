Har mista trua på Etnevegen

27. februar 2017 kl. 08:06 av av Frank Waal

Saudasamfunnet har i fleire tiår jobba for ein tunnel mellom Sauda og Etne. Nå meiner varaordførar Asle Rafdal at det er på tide å innsjå at det begynner å bli økonomisk håplaust å realisere dette vegprosjektet.

– Eg ønsker ikkje å skrote desse planane, men det er på tide at me får eit meir realistisk syn på Etnevegen.

Arbeidarpartiet har nemnt Etnevegen i valprogrammet og at dei skal arbeide for den, men Rafdal meiner prislappen nå begynner å bli så høg at han ønsker å tone ned vegprosjektet.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.