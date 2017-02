ØNSKER AVKLARING: Innstillinga til Etnevegen er for halvhjerta i dag, meiner Sauda Vekst-leiar Inge Løyning. (Foto: Edd Meby)

Etterlyser Etneveg-standpunkt

Sauda Vekst-leiar Inge Løyning meiner det er på høg tid at lokalpolitikarane bestemmer seg for om dei ønsker Etneveg eller ikkje.

28. februar 2017 kl. 08:08 av av Frank Waal

Ein tunnel frå Sauda til Etne har stått på ønskelista i fleire titals år. Dette har også vore nedfelt i ulike lokale valprogram. Under formannskapsmøtet onsdag tok varaordførar Asle Rafdal (Ap) til orde for at Etneveg-planane burde bli lagt i ein skuff.

Leiar av den lokale næringslivsorganisasjonen Sauda Vekst, Inge Løyning, meiner det er på høg tid at dei lokale politikarane tar eit oppgjør med om dei faktisk ønsker tunnel til Etne.

– Skal det bli ein Etneveg må dette bli jobba med kvar dag over tid. I dag blir ikkje denne jobben gjort, seier Inge Løyning.

