OMGÅR RASOMRÅDE: Om ei vekes tid veit Sauda kommune kva det vil koste å bygge to bruer for å omgå rasområdet i Allmannajuvet. (Foto: Edd Meby)

Turistane må over elva

To bruer må byggast for å lose gruveturistane forbi rasfarleg område i Allmannajuvet.

3. mars 2017 kl. 09:00 av av Frank Waal

Sauda kommune har som mål at gruvestien i Allmannajuvet skal bli klar til sommaren. I dag er sinkgruvene ikkje tilgjengelege for turistar på grunn av at delar av stien er øydelagt av ras. Eit omfattande rassikringsarbeid er sett i gang for å gjere stien trygg.

Nå gir Sauda kommune opp å rassikre området nær røyrgata.

