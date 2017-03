Må rassikra for seks millionar

10. mars 2017 kl. 08:05 av av Ingvil Bakka

Sauda er ein økonomisk hardt pressa kommune for tida. Rassikringsrekninga i Allmannajuvet betyr at kommunen må bruka endå meir av sparepengane sine – og ta opp endå meir lån.

– Me er i ei tid der me vrir på kvar ei krone, og eg forstår at desse utgiftene derfor gjerne blir sett på som litt ”kontroversielle”. Men eg håpar at politikarane og folk flest ser at dette er ei viktig investering som kan gagna både næringsliv og reiseliv i Sauda, seier ordførar Asbjørn Birkeland.

