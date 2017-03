Trur på drift før sommaren

15. mars 2017 kl. 08:02 av av Even Emberland

Det var i slutten av førre månad at Sauda Fjordhotell blei lagt ut for sal. Eiendomsmegler 1 ved Jan Erik Østbø er engasjerte på eigaren sine vegner, og meklaren kan melde om god interesse to veker etter at det ærverdige hotellet blei lagt ut for sal.

– Totalt har me hatt visning for 15-20 aktørar, medan det er rundt 70 personar som har lagt seg sjølv til som interessentar og ønsker å vere orienterte om kva som skjer. Dei er frå heile landet, frå Tromsø til Sørlandet, forklarer Østbø.

