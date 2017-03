Saudefaldene til Høyesterett

16. mars 2017 kl. 08:05 av av Even Emberland

I eit drygt tiår år har Saudefaldene krangla med staten og Statkraft om kven som er skattemessig eigar av Sønnå Høy. Eit tresifra millionbeløp står på spel for Saudefaldene, og saka har vore til behandling hos Sentralskattekontoret for storbedrifter og klagenemnda før den nådde det norske rettssystemet og Haugaland tingrett i 2015.

Saudefaldene argumenterer for at det er staten, gjennom kraftselskapet Statkraft, som er skattemessig eigar av Sønnå Høy. Staten, ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Statkraft argumenterer for at Saudefaldene er skattemessig eigar av kraftanlegget.

