SMALT OG TRONGT: Rektor Oskar Waage-Pettersen (til venstre) og avdelingsleiar Andre Håheimsnes meiner utvikling for innbyggarane i Sauda ofte gir krøkkete utfordringar for yrkessjåførlinja. Det nye trafikkbildet ved Saudahallen er eit eksempel på dette. (Foto: Ingvil Bakka)

Fryktar for skuletilbodet sitt

Utbyggingar og trafikale endringar i bybildet blir sett på som eit gode for innbyggarane i Sauda. Ved yrkessjåførlinja er dei ikkje like begeistra for alle løysingane.