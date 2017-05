«Ei rasering av heimevernet»

10. mai 2017 kl. 08:11 av av Frank Waal

Måndag morgon hadde heimevernet i Sauda oppstilling på Lyngmyr. Heile veka er det HV-øving. Truleg var dette den siste oppstillinga for Sauda HV-område. Frå 1. januar får Sauda og Suldal felles heimevern. Årsaka til samanslåinga er at Heimevernet får store kutt i budsjetta sine. Verst går det ut over Agder-fylka og Rogaland, som er eit felles HV-distrikt.

Saudaordførar Asbjørn Birkeland, som også er offiser i det lokale Heimevernet, er sterkt kritisk til dei store kutta.

– Dette er ei rasering av Heimevernet i Rogaland, meiner Birkeland.

Han reagerer på at Heimevernet i framtida ikkje vil ha kapasitet til å beskytte viktig sivil infrastruktur.

– Sauda har kritiske sivile installasjonar. Eg er usikker på om regjeringa og stortinget veit kva dei har gjort, seier Birkeland.

