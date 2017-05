– Heilt fantastisk!

30. mai 2017 kl. 08:07 av av Frank Waal

– Årets arrangement har vore heilt fantastisk, dersom ein ser bort frå fredagskvelden. Me har hatt svært mange besøkande på dei ulike arrangementa. Det har vore svært mange folk i sentrumgatene, svært god stemning, og det har vore fantastisk flott vêr, sjølv om torsdagen blei litt grå, seier Ragnar Fosstveit, som er arrangementsleiar av Saudadagane.

Særleg det at sentrum var fylt opp med folk både fredag formiddag og laurdag formiddag gleder Fosstveit ekstra mykje.

– Ein av grunnane til at me har Saudadagane er for å auke sentrumshandelen, i tillegg til at me får sett Sauda på kartet. Me har fått gode tilbakemeldingar frå sentrumsbutikkar mens arrangementet har pågått, seier Fosstveit.

Laurdag kveld var det 1300 personar i teltet under konserten med Stavangermkameratene og Anne Nørdsti.

