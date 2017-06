Jubel i sentrumsbutikkane

2. juni 2017 kl. 08:08 av av Frank Waal

– Å samanlikne omsettinga under Saudadagane med omsettinga vanlege fredagar og laurdagar går ikkje. Saudadagane har gir oss svært mange kundar, seier Solfrid Seim Nilsen i klesbutikken Tara.

Ho har ikkje fått omsettingstala frå rekneskapsføraren ennå, men kan likevel slå fast at Saudadagane er ein suksess for den lokale handelsstanden.

– I periodar er det så mange kunder i butikken at me ikkje får tid til å gi den service me vanlegvis gir. Eg håper kundane er forståelsesfulle for det, seier Seim Nilsen.

Åse Marie Egeland Aartun i butikken Kompaniet Outlet kan melde om ei omsetting som er fleire hundre prosent høgare under Saudadagane.

– Eg trur eg nesten aldri har sett så mykje folk i sentrum. Det var heilt topp og mange kunder. Det er ein fin miks mellom fastbuande og tilreisande, seier ho.

