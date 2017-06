Debuterer med 20 kilosbør

8. juni 2017 kl. 08:05 av av Ingvil Bakka

– Om eg gleder meg? Nja… Jo…. Joda. Eg gleder meg. Det blir spennande. Målet er å overleva, seier Stig Jørgensen.

Laurdag blir motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp arrangert for ellevte gong. Stig Jørgensen har aldri før deltatt, verken i konkurranseklassen eller i trimklassen. Då han i februar leste i Ryfylke at løpet i år skulle ha ein sherpaklasse, der deltakarane skal bera med seg tjue kilo til toppen, trigga det noko i han. Han følte umiddelbart at dette kunne vera noko for han.

– Eg heiv meg rundt, søkte på internett og bestilte meg ein vektvest alt dagen etterpå. Den har eg både brukt på turar og på jobb. Ein kjenner det godt viss ein har gått med vesten ein heil dag og klatra i stillas og stigar, seier han, som jobbar som snikkar.

