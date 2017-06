SAMLAR INN PENGAR: Maud og Ola Breivik opplevde marerittet då ho fekk hjerneslag på bursdagens hans i mars i fjor. Nå meiner dei at hjerneskannarar må på plass i alle luftambulanse-helikoptera. (Foto: Ingvil Bakka)

Når kvart minutt tel

28. juni 2017 kl. 08:06 av av Ingvil Bakka

– Klokka var sju om morgonen og eg hadde akkurat kome på jobb. Eg følte meg dårleg, var svimmel og kvalm, fortel Maud Breivik, om marstorsdagen i fjor, då ho, som 49-åring brått blei ramma av hjerneslag.

Ektemannen Ola, som fylte 55 år denne dagen, måtte henta kona på jobb. Han reagerte på symptoma, og meinte det var best å ta ein tur på legevakta. Maud innrømmer at ho var redd, og var såleis ikkje vanskeleg å be.

– Eg er jo aldri sjuk. Eg følte på meg at noko var riv ruskande gale, seier ho.

