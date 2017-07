MYKJE PENGAR: Høyesterett-dommen var einstemmig og konkluderer at Saudefaldene er skattemessig eigar av kraftverket Sønnå Høy. Det betyr at saudabedrifta ikkje får tilbake og heller ikkje slepp å betale fleire hundre millionar kroner for perioden frå kraftverkets opning til og med 2030. (Foto: Even Emberland)

Så mykje betyr dommen for Saudefaldene

For dei ni siste åra betydde Høyesterett-saka iallfall 170 millionar kroner for Saudefaldene. I tillegg kjem det rundt 40 årlege millionar kroner fram til og med år 2030.

5. juli 2017 kl. 08:43 av av Even Emberland

Det var i førre månad at Høyesterett felte dom i saka mellom Saudefaldene og staten ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Der blei det konkludert at det er saudabedrifta som er skattemessig eigar av kraftverket Sønnå Høy.

For Saudefaldene betyr det at ein ikkje får tilbakebetalt mellom anna eigedomsskatt og grunnrenteskatt som ein har betalt eller kostnadsført for perioden 2010 til og med 2016.

I årsrapporten for 2016 til børsselskapet Orkla, som er majoritetseigar i Saudefaldene, kjem det fram at Saudefaldene har betalt cirka 88 millionar kroner i eigedomsskatt for Sønnå Høy til og med 2016. Saudabedrifta har også kostnadsført rundt 83 millionar kroner i grunnrenteskatt til staten til og med 2016.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.