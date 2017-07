YES: Kaspar Fatnes Skaarer (9), Emrik Hoftun (9) og Torgeir Fatnes Skaarer (6) elskar sykling og gler seg til rittet i sentrum neste onsdag. Torgeir gløymde for øvrig hjelmen sin under fotograferinga. (Foto: Ingvil Bakka)

Superklare for sykkelfest

Familien Fatnes Skaarer har tidlegare oppsøkt Tour of Norway for kids-arrangementa på sine sommarferiar. Nå kjem sykkelsirkuset til heimbygda.

9. juli 2017 kl. 19:01 av av Ingvil Bakka

– Me har alltid følgt med på kva byar som får besøk av Tour of Norway for kids. Nokre gonger har det passa med ferieplanane våre, andre gonger ikkje. I år er det jo heilt topp at det blir lagt til Sauda, seier Silje Fatnes Skaarer.

Nå gler dei alle seg til den komande sykkelfesten i Sauda sentrum.

– Me har jo opplevd dette før i andre, større byar, og veit at det er eit stort arrangement med mykje folk og yrande folkeliv. Eg er spent på korleis det blir her i Sauda, og eg håpar at det kjem mange folk, både turistar og fastbuande, seier Silje.

Dei sykkelfrelste gutane Kaspar og Torgeir Fatnes Skaarer og Emrik Hoftun ladar gjerne opp med Tour des France-sendingar på tven. Når Ryfylke spør om kva for ein syklist som er best er dei veldig samstemte alle tre:

– Sagan og Kristoff!!

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.