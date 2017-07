Grøn satsing

11. juli 2017 kl. 15:00 av av Even Emberland

Sauda kommune har i sommar fått innvilga søknader om drygt 350 000 kroner i støtte for å kjøpe inn elsyklar og opprette ladepunkt for elbilar som kommunen vil nytte i tenesta.

– Miljø og miljøtiltak blir bare viktigare og viktigare i framtida. Eg har tidlegare jobba mykje med temaet, så dette ligg nær meg. I kommunens klimaplan står det mellom anna om tenestebilar som skal vere elektriske, men dessverre har planen lenge låge i ei skuff, seier kommunalsjef teknisk Randi Karin Habbestad.

– Er dette grøne initiativet del av ei kommunal satsing, eller er det meir eit eingongstilfelle?

– Me håpar me har fleire elsyklar og elbilar om nokre år. Me følger nøye med nå og kjem til å søke på alt me kan få av støtte som har med miljø og grøne tiltak å gjere. Sjølv tenker eg at me må bli grønare, og at dette bare er starten. Me må køyre på, seier Habbestad.