Dronninga vurderer Sauda-besøk

25. juli 2017 kl. 08:08 av av Even Emberland

Folkets Hus skal opnast med pomp og prakt den siste veka i april neste år. Nå håpar Sauda kommune at prikken over i-en blir at dronning Sonja opnar det historiske bygget.

Søknaden blei sendt til Slottet tidlegare i sommar.

– Det er foreløpig for tidleg å gi noko bestemt svar på om H.M. Dronninga vil ha anledning til å delta ved dette arrangementet. Eg skal difor få lov til å komme tilbake til saka, skriv Monica Watterud ved Det kongelege hoff i Slottets svar til Sauda.

Kulturhussjef Astrid Espeland har sidan opningsdatoen blei spikra jobba mykje med programmet. Under fana «Folkets Hus – Folkets Fest» er målet å lage eit program innhaldsrikt program og fleire markeringar som vil fange flest mogleg.

– Det er ikkje tilfeldig at me har spurt dronning Sonja. Me synest me har veldig kjekke ting å vise akkurat ho. Folkets Hus har ei heilt spesiell betyding, og veggmaleria er også restaurerte og flotte. I tillegg tenker me at det å komme til Sauda og Allmannajuvet må vere veldig kjekt. Me syntest det var litt sjølvsagt at me måtte spørje ho, seier Espeland.

Søknaden om å få kongeleg besøk til opninga av Folkets Hus har gått via fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

