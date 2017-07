SJEFEN OG TOR OLAV: Katten Sinus har sidan Tor Olav tok over den i 2013 vore husets uomstridde sjef. I den finn han både glede og selskap i kvardagen. (Foto: Even Emberland)

Viking på sin hals

Tor Olav Lien har vore gjennom to rundar med kreft og slutta som ein følge av det tidleg i arbeidslivet. Hans brennande engasjement for fotballaget Viking derimot, det sluttar aldri.

29. juli 2017 kl. 09:00 av av Even Emberland

Han er det ein trygt kan karakterisere som saudapatriot. Tor Olav Lien har budd heile livet i Sauda. Og forutan ein svipptur til Nesflaten og utbygging av vasskraftverket der sommaren i 1965, heldt han seg i Sauda gjennom arbeidslivet også.

– Eg er saudapatriot, ja. Eg vil Sauda alt godt. Og me har det veldig godt, du kan jo bare sjå rundt deg. Me har eigentleg alt her, det er altfor bra, seier han og ler, før han held fram:

– Det viktigaste er at me har servicebedrifter, gode tilbod innan helse, skule og butikkar. Alt det fungerer stort sett godt her. Sjølvsagt har du dei som aldri blir fonøgde uansett kva tilbod ein har, men dei har du over alt, seier Lien engasjert.

