– Eg skal tilbake, det er eg heilt klar på

INGEN OPERASJON: Hildeborg Juvet Hugdal prøver å lege olbogeskaden utan operasjon då det gir best sluttresultat om det er vellukka. Dermed har ei halvliters vassflaske blitt hennar beste venn og fiende. Med den gjer ho øvingar kvar dag for å trene opp olbogeleddet igjen. (Foto: Even Emberland)