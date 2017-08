Ny kraftlinje kan hamne i Sauda

17. august 2017 kl. 08:41 av av Frank Waal

Karmøy og Tysvær kan få behov for å tilført meir kraft dersom framtidige industriprosjekt blir realisert. Dersom desse kraftkrevande industriprosjekta blir vedtatt bygd, er det to alternativ Statnett ser på. Det eine er å bygge ei ny kraftlinje frå Sauda til Karmøy. Det andre alternativet er å bygge linja frå Blåfali i Kvinnherad kommune til Karmøy. Dersom det siste alternativet blir valt, vil det ikkje påverke Sauda kommune.

Dersom linja blir bygd frå Sauda, vil den starte ved transformatoranlegget på Austarheim og deretter bli ført nordvestover til Litledalen i Etne kommune, eller til Ølen i Vindafjord kommune.

Statnett har laga ei foreløpig utgreiing, som blei presentert i Haugesund måndag.

Begge alternativa frå Sauda har utgangspunkt frå transformatorstasjonen på Austarheim. Det eine alternativet vil kome i konflikt med eksisterande bustader og Statnett ser derfor ikkje bort frå at enkelte bustadeigedomar må bli innløyst for å bygge linja. Det blir ikkje konkretisert kor mange eigedomar og kva eigedomar det gjeld. Dette vil kome fram i seinare høyringsrundar, men som sagt er det ikkje sikkert at alternativet frå Sauda i det heile tatt vil bli valt.

Det andre alternativet vil ikkje kome i konflikt med eksisterande bustader, men dette alternativet vil gjere det vanskelegare å bygge parallelt med eksisterande linjetrasé. Denne traséføringa unngår konflikt med bebyggelse, men går gjennom populære friluftsområde, og passerer blant anna Løkjelsvatnhytta, som tilhøyrer turistforeninga.

