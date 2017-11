Fylkestinget legg press på Vegvesenet

31. oktober 2017 kl. 08:09 av av Frank Waal

I den nye handlingsplanen for fylkesvegar dei neste seks åra ligg ikkje Svandalsfossen inne som utbetringstiltak. Svært mange vegprosjekt i Sauda er tatt inn i det som er ein svært positiv handlingsplan sett med saudaauger.

Men Vegvesenet har ikkje kome langt nok i arbeidet med å prosjektere og kalkulere sikringstiltak ved Svandalsfossen til at dette kunne bli vurdert tatt med i den nye handlingsplanen.

Nå har eit einstemmig fylkesting vedtatt at Vegvesenet skal gjere ferdig sine vurderingar om Svandalsfossen og deretter vil fylkespolitikarane ha dette som sak på bordet til samferdselsutvalet. I praksis opnar dette for at politikarane kan vurdere sikringstiltak ved Svandalsfossen, sjølv om dette ikkje er med i den vedtatte handlingsplanen for fylkesvegar.

