Skule og helse må ta nye kutt

3. november 2017 kl. 08:06 av av Frank Waal

Torsdag la rådmann Rune Kloster Tvedt fram sitt forslag til budsjett for 2018 og forslag til økonomiplan for 2019-2021.

Sjølv om politikarane for eitt år sidan vedtok ein god del innsparingar, ser den nye rådmannen seg nøydd til å foreslå nye kutt.

– Einingskostnadane våre er for høge. Me ligg på 394. plass blant kommunane i Norge. Dersom me skal drive berekraftig og skaffe oss økonomisk handlingsrom, må me ta ned kostnadane, seier Kloster Tvedt.

