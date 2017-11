Sjefen til ordføraren

5. november 2017 kl. 09:00 av av Ingvil Bakka

– Me diskuterte det jo, då Asbjørn ville stå på vallista til Senterpartiet. Han lokka meg med at det kunne jo henda at han blei valt inn i kommunestyret, noko som kunne føra til at han kanskje fekk utvida friperiodane sine i Nordsjøen med éin dag ekstra. Det var jo fint, tenkte eg, ler Tone Rasmussen Birkeland.

Det gjekk ikkje heilt slik. Senterpartiet gjorde eit brakval der dei gjekk frå to til ni representantar i kommunestyret. Asbjørn Birkeland, som var listetoppen til partiet, blei valt til ny ordførar i Sauda. Bygda – og kona Tone Rasmussen Birkeland var i sjokk.

