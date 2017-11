Leiar: Finn deg ei eldsjel og frem ein kandidat

Interessegruppa Samuel Tveit, her representert ved Arne Skogerbø (frå venstre), Jon Lambrigt Grindheim, leiar Inge Mikal Nødland, Torgeir Tveitane, Ola Daniel Tveit, Johannas Bakka, Leif Moe og uoffisielt æresmedlem Helge Valskår, blei av formannskapet gitt Eldsjelprisen 2016. Nå kan du føreslå kven som skal få prisen for 2017. (Foto: Even Emberland)