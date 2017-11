– Store arrangement er viktige for Sauda

Sauda IL og Sauda Skisenter skal samarbeide om to store alpinarrangement dei neste to vintrane.

17. november 2017 kl. 12:48 av av Edd Meby

– Vi får desse arrangementa fordi vi her i Sauda tidlegare har vist at vi er dyktige arrangørar, seier Ove Øye i alpingruppa i Sauda Idrettslag, så skal stå for junior-NM i mars 2018 og Telenorlekene vinteren 2019.

For Lars Reidar Fosstveit i Sauda Skisenter er dette godt nytt.

– Slike arrangementer er viktige, ikkje bare for oss i skisenteret, men for heile Sauda. Det skaper ringverknader for lokalt næringsliv. I tillegg er jr-NM og Telenorlekene heilt nødvendig reklame for Sauda som staden for vintersport. Det har vi nemleg gjort for lite av i dei seinare åra.

