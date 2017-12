Hellandsbygd ber Saudefaldene vere smidige

Saudefaldene har tatt seg av den offentlege velferden i Hellandsbygd. Nå ønsker innbyggarane at Sauda kommune prioriterer Hellandsbygd, samtidig som at Saudefaldene blir med på ein smidig overgang.

2. desember 2017 kl. 08:00 av av Frank Waal

På same måte som den amerikanske fabrikkeigaren EFP bygde opp infrastruktur i Sauda, og særleg i Åbøbyen, har Saudefaldene bygd opp infrastrukturen i Hellandsbygd. Men det er lenge sidan smelteverket slutta å drifte velferdstilbod i Sauda. I Hellandsbygd derimot er det Saudefaldene som framleis har ansvaret for fleire velferdstilbod.

Saudefaldene eig og driftar eit reinseanlegg for kloakk, dei driv vassverket i Hellandsbygd, dei eig samfunnshuset, dei har sørga for at Hellandsbygd har eit brannvern og dei har sommarvedlikehaldet på vegen frå Øverland til Slettedalen. I tillegg har dei betalt straumrekninga til det lokale bedehuset og dei har sørga for fotballbanen.

Men om 12-13 år går konsesjonen til Saudefaldene ut.

