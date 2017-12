Auka eigedomsskatt betyr tusenlappar for den enkelte, men millionar for Sauda kommune. 13. desember skal kommunestyret vedta neste års budsjett. Foto: Edd Meby.

Meiner skatten er høg nok

8. desember 2017 kl. 13:46 av av Frank Waal

Sauda kommune må finne ut korleis dei skal klare seg utan 4,4 millionar kraftkroner neste år, i eit pressa budsjett. Saudaordførar Asbjørn Birkeland seier at han frå sentralt hald får til svar at kommunen må auke eigedomsskatten på hus og hytter dersom dei ikkje klarer ein reduksjon i skatteinntekter frå næringslivet. Ordføraren meiner derfor at ein auke i eigedomsskatten bør bli eit diskusjonstema i Sauda.

Eivind Hillestad, som er styreleiar i sameiget på Øgreidkaien, meiner det blir for lettvint å sende rekninga til mannen i gata.

– Me betaler nok i eigedomsskatt på bustader i dag. Den bør ikkje aukast, særleg ikkje fordi dei kommunale avgiftene på vatn og avgift vil stige, seier Hillestad.

