Fortsatt høg score i Brakamoen barnehage

12. desember 2017 kl. 15:09 av av Ingvil Bakka

– Me er kjempefornøgde med at våre foreldre opplever barnehagestart og tilvenning som positiv. God tilvenning er viktig og krevande både for barn, foreldre og tilsette. Me har hatt fokus på å auka kompetansen vår på barns tilknyting, seier Laila Stødle, styrar i Brakamoen barnehage på Andersengja.

Brakamoen barnehage kan visa til svært gode resultat i foreldreundersøkingar over fleire år.

