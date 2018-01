Rundt 40 personar blei tvinga til å vente på ein ny buss, då éin buss og to maxitaxiar ikkje var nok til å frakte alle passasjerane frå Sauda til Ropeid med buss for båt-tilbodet. Bussen, som her svingar inn for å plukke opp dei resterande passasjerane, køyrde frå haldeplassen 15 minutt etter ruta. Foto: Even Emberland.