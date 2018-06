Politikarane sender kommuneplanen i retur

6. juni 2018 kl. 11:40 av av Ingvil Bakka

– Eg skal ikkje krisemaksimera dette, sjølv om planen var uferdig då me fekk den. Då er det vårt ansvar å redigera innhaldet. Eg tenker litt slik at det nokre gonger er bra at me får litt sånne ”WHAT?”-opplevelsar. Det gjer oss vakne, sa Kristeleg Folkepartis Kristian Landro, då formannskapet diskuterte forslag til kommuneplan 2018-2030, i dag, onsdag.

Forslaget hadde i forkant av det politiske møtet møtt sterk motbør, blant anna av grunneigar Ola Djuv og skisenterleiar Lars Reidar Fosstveit.

Les meir om kva politikarane sa i debatten i avisa på fredag.