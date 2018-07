Sauda klare for A-sluttspelet

31. juli 2018 kl. 13:27 av av Knut Atle Seim

Ein siger og to uavgjorte kampar i gruppespelet var nok til at 16-årslaget til Sauda IL avanserte til A-sluttspelet i Norway Cup. I tysdagens kamp møtte Sauda Sund SK frå Sotra, eit lag som med to solide sigrar alt var klare for avansement i turneringa.

Trenar Steinar K. Løland fortel om ein litt annleis kamp enn dei to føregåande:

– I dag møtte me nok eit lag som var betre enn oss og som hadde mykje ball kampen igjennom. Våre gutar la ned ein formidabel innsats og meir eller mindre kjempa motstandaren ut av stilen.

Tok leiinga

Trass i tøff motstand var det saudalaget som tok leiinga. Alt etter fire minuttars spel blei Even Rafdal spelt gjennom, og åleine med keeper gjorde han ingen feil.

Leiinga held seg til midtvegs ut i andre omgang, då Sund får si fortente utlikning på eit straffespark. Etter at to gonger 25 minutt er over står det framleis 1-1. Med uavgjort har Sauda spelt seg til A-sluttspel – og dei har ordna det heilt på eiga hand, utan å vera avhengige av resultatet i gruppas siste kamp mellom Hegra og Brattvåg, som først blir spelt i kveld.

Ny kamp i morgon

Første sluttspelkamp går av stabelen alt klokka ni i morgon, onsdag. Då står FK Landsås frå Harstad på motsett banehalvdel i 32-delsfinalen. Skulle det bli vidare avansement til 16-delsfinalen, må saudagutane i elden nok ein gong i morgon, då denne kampen er sett opp klokka 18.45. Kven som eventuelt blir motstandar då, blir ikkje klart før i kveld.