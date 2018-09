Fredag 1. september 1995 kunne Ryfylke fortella at eit einstemmig arbeidsutval hadde gått inn for å selga alle aksjane i Sauda Energiverk til Oslo Energi. Saka blei endeleg avgjort i eit ekstraordinært kommunestyremøte i desember same år, etter at både fylkesmannen og NVE var involvert i saka. Faksimile, Ryfylke 1. september 1995.