Tradisjonen tru var det Sauda Sanitetsforening som sikra at tellinga gjekk riktig for seg. Her er det Spiwe Rønning (frå venstre) i spesialstrikka lue i TV-aksjonens eige garn og farge, Else Thomassen, Astrid Solheim og Annlaug Kleveland som tar ansvar. Foto: Ågot Fosshaug Grindheim.