Nybygget til langrennsfolket ligg på haugen like ovanfor det gamle som stod klart hausten 1989. Den nye husplasseringa gjer at det går an å sitta i kafeteriaen og få med seg mykje av det som skjer ute i løypa. Speakerbua blir strategisk plassert i det søraustre hjørnet, slik at kommentatorane får følga renna frå orkesterplass.