Buss for båt inntil vidare

12. desember 2018 kl. 11:31

Norled melde tysdag kveld på sine nettsider at det ville gå buss for båt frå Sauda frå og med morgonavgangen onsdag. Årsaka er – som vanleg på denne årstida – is i Saudafjorden.

Også i slutten av november måtte hurtigbåten gi opp Saudafjorden i ei vekes tid, men mildveret i månadsskiftet fjerna isen igjen slik at båten kunne følga opprinneleg ruteplan.

Buss for båt-ordninga vil halda fram inntil vidare, melder Norled.