Nå kan heile formannskapet gifta deg

Vigslarar i Norge er:

* Prest i den norske kyrkja og prest eller forstandar u eit registrert trussamfunn, eller seremonileiar eller tilsvarande i livsynssamfunn som mottar tilskot etterlov 12. Juni 1981 nr. 64 om tilskot til livssynssamfunn når Kongen har godkjent forma for inngåing av ekteskap.

* Ordførarar, varaordførarar og kommunalt tilsette eller folkevalde som kommunestyret sjølv gir slik myndighet til.

* Utsendt utanrikstenestemann, jf. Utanrikstenestelova §14.

* Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegera vigselsmyndighet til tenestemenn ved sysselmannkontoret.

* Særskilt vigslar oppnemnd av departementet i tilfelle der det er behov for det på grunn av lange avstandar eller av andre grunnar. Oppnevninga gjeld for fire år.

Framgangsmåte ved viglar:

* Dei som skal gifta seg møter for ein vigslar, og medan begge er til stades, skal dei erklæra at dei ønsker å inngå ekteskap med kvarandre. Deretter skal vigslaren erklæra dei for ektefolk.

* Minst to vitne skal vera til stades under vigselen.