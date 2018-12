Trivst best bak låste dører

Namn: Arild Markussen.

Alder: 66 år.

Yrke: Prostiprest og fengselsprest.

Favorittmat: Alt fett og mykje søtt. All Guds gåve er god, og mat er vel av det beste du kan ete. Eg er velsigna fri matallergi og intoleranse.

Best på TV: Fotball, Beck, The Office og tigerar. Hadde eg vore «new age», hadde eg nok meint at eg må ha vore tiger i «mitt forrige liv». Eg liker godt program på TV som handlar om tiger eller kattedyr. I dyrehagen i Kristansand må eg alltid sjå tigeren.

Ungdomsidol: Mamma og pappa lærte oss skepsis til einarane. Eg har sjeldan vore ein einar sjølv og har heller heia på toarane: Ellefsæter, Maier, Tom Høgli og Liverpool.

Favorittpolitikar: Dei som stiller kritiske spørsmål og er skeptisk til einarane og «dei store», som for eksempel Erling Folkvord, Karin Andersen og Kjersti Toppe.

Fjord eller fjell: Fjord. Eg har vakse opp i Nord-Norge. Der brukte me sjøen, ikkje fjellet.

Livsmotto: Alt av nåde. Det er trass alt presten du spør. (Her var Arild Markussen innom svært mykje før han konkluderte med kva som er livsmottoet hans)

To ting du ikkje klarer deg utan: Familien og Jesus. (Her var han innom tran og marsipan, klede og skrivesaker og galgenhumor og gåpåhumør.)

Kva lag/foreining ville du gitt 100 000 kroner til: Livsvernorganisasjonen Menneskeverd.