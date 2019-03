Vekas portrett: Ola den heldige

Namn: Ola Breivik.

Alder: 58 år.

Yrke: Altmulegmann hos Weldone.

Favorittmat: Viltgryte. Eigentleg alt av viltmat.

Best på tv: Ødemarkens menn og andre slike naturprogram. Spesielt frå nordlege delar av verda.

Barndomsidol: Eg hadde vel aldri noko idol. Men eg likte Bob Dyland. Eg har ennå ein draum om å sjå han opptre.

Favorittpolitikar: Kåre Willoch var og er fantastisk flink. Det er like kjekt å høyra han nå som før. Men eg er ikkje høgrepolitikar, altså! Hanna Kvanmo var også bra.

Fjord eller fjell: Heilt klart fjell. Før var eg glad i fjord og fiske, men etter at eg blei godt vaksen er det best med fjell. Det er der hovudet får best og mest kvile.

Livsmotto: Alle skal ha det greitt. Det er viktig for meg.

To ting du ikkje klarar deg utan: Det må vera turar i skog og mark. Og telefonen. Den er eg blitt totalt avhengig av. Eg får litt kjeft for det…

Kva lag/foreining ville du gitt 100 000 kroner til: Mental Helse Sauda. Dei gjer ein heilt fantastisk jobb. Dei er til god støtte for mange som slit.