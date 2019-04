Å vera maskinkjørar inne på smelteverket er ein livsstil for desse karane: Frå venstre: Amund Dyre med over 50 år i jobben, vidare følger Jan Egil Blikra, Ingar Halsnes og Knut Risvold Aalvik – alle med rundt 40 års erfaring med maskinkjøring for smelteverket. Konrad Løland, som også har 40 års ansiennitet, var ikkje til stades under intervjuet. Foto: Ingvil Bakka.