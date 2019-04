Løypekøyring i tre generasjonar

Lars Øverland har vore med for å gjere skiløypene i Slettedalen best mogleg heilt sidan det blei bestemt at ein ville ha skiløyper i området ved Minnehaugen. For sonen Ola Martin blei dugnadsarbeidet tidleg ein naturleg del av vintrane, slik det nå har blitt det for barnebarna Jone (til høgre) og Iver. Foto: Even Emberland.