Inntektene kommunane har frå vasskrafta er under press. LVK vil ruste opp i kampen om å behalde inntektene. Bildet er ved dammen til Storlivatnet. Foto: Saudefaldene.

Kraftkommunane vil bite hardare frå seg

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) føler at dei er under konstant økonomisk press. Nå auker dei kontingenten for å ruste opp i kampen om å behalde kraftinntektene.