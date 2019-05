Sauda Seven Summits har vore eit tilbod i to sommar- og vintersesongar. Til helga held dei kick-off for den tredje sommarsesongen, nå med randoneegruppa i Sauda Idrettslag i spissen. Bildet er frå ein fellestur til Hegerlandsnuten tidlegare denne månaden, arrangert av randoneegruppa. Foto: Tommy Listøl.