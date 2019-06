Nytt reglement for Saudahallen

1. juni 2019 kl. 15:29

Da Saudahallen var ny på 1970-talet blei det vedtatt eit reglement for bruk og utleige. Sidan har ikkje reglementet blitt revidert. Nå er det utarbeidd eit nytt reglement som blir lagt fram for formannskapet onsdag.

I forslaget til reglement kan ein blant anna finne:

– I idrettshallen skal det brukes innesko med lys såle. Klatresko med svart gummisåle er bare tillatt brukt i klatreveggen. Manglende overholdelse av dette vil kunne føre til fakturering for ekstra renhold.

– All bading skjer på eget ansvar. Foreldre/foresatte skal se til sine barn. Badevaktene er her for å overvåke og hjelpe om noe skjer, og yte kvalifisert førstehjelp ved uhell.

– Barn under 8 år må ha følge med voksen. Barn over 8 år må være svømmedyktig om de skal bade aleine.

– Grundig såpevask uten badetøy må foretas før bruk av basseng og badstu. Undertøy under badetøy er ikke tillatt.

– Klister er ikke lovlig før 15-årsklassen. Det er imidlertid en forutsetning at klisteret har tilsvarende karakteristika og kan fjernes/vaskes vekk på samme måte som Select Profcare håndballklister med grønn skrift og AssistSport håndballklister som er merket med naturklister.

– Det er ikke tillat å påføre klister direkte på ball.

– Leietakere/brukere må selv ha tilgjengelig nødvendig førstehjelpsutstyr.