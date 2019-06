Vekas portrett: Leif is Leif

Namn: Leif Gunnar Mo.

Alder: 64 år.

Yrke: AFP-pensjonist. Tidlegare mekanikar og brønnteknikar.

Favorittmat: Hjort er godt! Og eg er glad i fisk, som torsk, lyr og flyndre.

Best på TV: Nyheiter og naturprogram. Eg ser aldri film. Det har eg ikkje roen til.

Ungdomsidol: Bellamy Brothers. Eg har til og med vore på ein utandørskonsert med dei i Sør-Dakota.

Favorittpolitikar: Kåre Willoch har alltid imponert meg. Og Asbjørn Birkeland.

Fjord eller fjell: Ja, takk, begge delar. Eg har hytte ved fjorden og er veldig mykje i fjellet.

Livsmotto: ”Always look at the bright side of life”. Sjå alltid lyst på livet!

To ting du ikkje klarer deg utan: Det er jo denne mobilen, då… Og turskoa mine!

Kva lag/foreining ville du gitt 100 000 kroner til: Til dei eldre i Sauda. Til kos, aktivitetar og glede. Gjerne ta dei med meir ut i friluft.