Avviklar Sauda Sentrumsutvikling

Sauda Sentrumsutvikling blei vedtatt avvikla tidlegare denne månaden. Det avtroppande styret, her ved styremedlem Yvonne Herheim (frå venstre), leiar Andreas Isaksen og nestleiar Solfrid Seim, synest det er vanskeleg å forstå at bedrifter i sentrum ikkje har ønska å vere del av sentrumsorganisasjonen. Foto: Even Emberland.